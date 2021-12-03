Новый терминал аэропорта в Воронеже построят к середине 2023 года

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта началось в Воронеже более чем на полгода позже запланированных ранее сроков. Он будет сдан к середине 2023 года, сообщил ТАСС сменный начальник аэропорта Воронежа Ярослав Москаленко.

Ранее власти региона планировали, что строительство нового терминала и удлинение взлетно-посадочной полосы начнется в апреле 2021 года и завершится в июне 2022 года к 350-летию Петра I, имя которого носит аэропорт Воронежа.

"Началось строительство нового терминала, оно продлится 18 месяцев", - сказал Москаленко.

Он добавил, что на строительство нового аэровокзального комплекса будет направлено 5 млрд рублей, полностью подготовлена строительная площадка, заключен договор с подрядчиком - компанией Limak Marash. Ввод в строй нового терминала позволит к 2030 году в четыре раза увеличить пропускную способность аэропорта, до 4 млн пассажиров в год.

Аэропорт Воронежа находится в 10 км от областного центра. В сентябре 2019 года компания "Новапорт" приобрела его почти за 3 млрд рублей, заявив инвестиции в развитие около 5 млрд рублей, в том числе в строительство нового пассажирского терминала и почтового хаба для Центральной России.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.