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В регионы направили более 1,2 млн доз вакцины "Эпиваккорона"

Наибольшее количество доз было направлено в Санкт-Петербург и Кемеровскую область

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 млн доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы России, сообщили журналистам в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Объем очередной партии вакцины ["Эпиваккорона"] составляет 1,2 млн доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество доз было направлено в Санкт-Петербург и Кемеровскую область (76,6 тыс. и 52,9 тыс. доз соответственно). В ближайшее время вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.

Всего, по данным "Вектора", по состоянию на 30 ноября в РФ произведено 12,5 млн доз вакцины, 12,1 млн доз выведено в гражданский оборот.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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