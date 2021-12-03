Более 8 тыс. единиц нового оборудования поставят в больницы Ямала в 2022 году

ТАСС, 3 декабря. Медицинские учреждения, в частности детские, онкологические и кардиологические отделения, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат в следующем году более 8 тыс. единиц нового оборудования. Также в округе ожидается введение четырех новых объектов здравоохранения, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам пресс-конференции директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

"В следующем году систему здравоохранения ждет масштабное обновление. В больницы региона закупят более 8 000 единиц нового оборудования, в первую очередь обновят детские, онкологические и кардиологические отделения. <...> Также откроется педиатрическое отделение на 13 коек в поселке Тазовский, административно-хозяйственный корпус в Красноселькупской больнице, будет расширен хирургический корпус под размещение ангиографа в Салехарде", - говорится в сообщении с уточнением, что еще одни новым крупным объектом станет детская поликлиника с женской консультацией в Новом Уренгое.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году в Новом Уренгое начнется активное строительство радиологического корпуса для проведения лучевой терапии. Его планируют сдать в 2024 году.

Кроме этого, продолжится программа по ликвидации кадрового дефицита. В следующем году округ ждет 35 врачей по региональному проекту "Врачи, нужные Ямалу", 21 специалиста по программе "Земский доктор" и пять специалистов из числа среднего медперсонала в рамках "Земского фельдшера". В настоящее время ЯНАО занимает седьмое место в стране по обеспеченности медицинскими кадрами.