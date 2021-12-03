Проект "Древо жизни" по восстановлению леса в РФ планируют запустить в 2022 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проект "Древо жизни", в рамках которого семьям с новорожденными будут предлагать посадить именное дерево в честь своего ребенка, планируется запустить в России в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), руководитель проектного офиса акции "Сохраним лес" Элмурод Расулмухамедов.

"Нами был предложен уникальный такой проект "Древо жизни". Мы его анонсировали в Госдуме, получили поддержку в вице-спикера Анны Юрьевной Кузнецовой. Суть его в том, что мы приглашаем все семьи, у которых родились дети, даем им возможность посадить дерево вместе с нами, и это дерево получит имя ребенка. То есть у нас потихонечку у каждого гражданина России будет именное дерево", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, семьям будет вручаться сертификат-приглашение, как только у них будет появляться ребенок. Планируется, что проект будет запущен в 2022 году.

"Мы намерены этот процесс запустить в следующем году достаточно активно", - сообщил он.