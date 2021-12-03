Спецпремия для бизнесменов-меценатов введена на международной премии "Филантроп"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новая специальная премия для бизнесменов-меценатов введена на международной премии "Филантроп". Об этом сообщил в пятницу на заседании совета попечителей, оргкомитета и жюри премии президент фонда "Филантроп" Геннадий Аничкин.

"Мы хотели бы ввести специальную премию. Она звучит как "Филантропу и меценату" и присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям. Она, как и специальная премия государственным и общественным деятелям, не имеет денежного вознаграждения", - сказал он.

Данное предложение утвердили на заседании председатель совета попечителей премии, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель оргкомитета премии, руководитель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Также на заседании было дано начало новому конкурсу, который к 35-летию Всероссийского общества инвалидов завершится XII церемонией вручения премии в Москве 17 августа 2023 года.

Премия уже два десятилетия присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения по трем номинациям: "Исполнительские виды искусства", "Художественное творчество", "Литературное творчество". Также выбираются победители специальных премий - "За сохранение традиций народного искусства", "За новизну и оригинальность в творчестве", "Преодоление. За гранью возможного", "Растущим надеждам", "Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям". Конкурс проводится один раз в два года.

За все время в соискании премии приняли участие более 10 тыс. людей с инвалидностью из 36 стран мира и всех регионов РФ, 470 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований.