Папский нунций при ЕС Альдо Джордано умер от последствий заражения коронавирусом

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Апостольский нунций (посол Ватикана) при ЕС монсеньор Альдо Джордано умер на 68-м году жизни от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила газета Messaggero.

Как предполагает издание, священник мог заразиться коронавирусом во время апостольксокий поездки Папы Римского Франциска в Венгрию и Словакию в сентябре. Тогда стало известно о нескольких заражениях после службы в небольшом городе Шаштин-Страже в 70 км от Братиславы, на которую собрались около 60 тыс. человек. В том числе сообщалось о заражении предстоятеля Греко-католической церкви Словакии епископа Прешовского Яна Бабьяка, который служил вместе с Франциском мессу по византийскому обряду 14 сентября. Положительный результат теста 67-летний прелат получил 18 сентября.

Джордано был помещен в реанимацию клиники в Бельгии, его состояние прогрессивно ухудшалось до самой смерти. Как указывает Messaggero, священник не был привит.

Из-за ковида умерли несколько десятков священников, большинство - в первую волну пандемии. Франциск активно выступает за вакцинацию, называя ее "актом ответственности перед ближним". По дороге из поездки в Словакию в ходе общения с журналистами своего пула он осудил тех, кто не прививается и сообщил, что антипрививочники есть и в Ватикане. Тогда имелся в виду американский кардинал Рэймонд Берк, который на тот момент тяжело болел ковидом, сообщали местные СМИ.

Заболевание перенесли ранее и другие высокопоставленные ватиканские прелаты, однако никто из них не умер. Некоторых от тяжелого течения болезни уберегли прививки, которые в Ватикане начали делать в начале этого года.