ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Часть больниц Свердловской области возвращается к оказанию плановой помощи - 728 коек выведут из статуса инфекционных. Это связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram .

"Уже сейчас ситуация позволяет делать важные шаги. Первый - возврат больниц к плановой помощи. Только за сегодня в общей сложности 728 коек потеряют статус инфекционных. Речь о больницах в Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Верхней Синячихе, Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что, в том числе благодаря вакцинации в регионе постепенно стал формироваться коллективный иммунитет. Однако прививку поставили только около половины жителей Свердловской области, необходимый уровень вакцинации составляет не менее 80%.

"За сегодняшние небольшие, но хорошие перемены нужно сказать спасибо тем, кто уже поставил прививку. Дальше ситуация будет меняться, когда за вакциной придут те, кто еще этого не сделал", - отметил губернатор.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. По данным на 3 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 697 случаев заражения коронавирусом. Накануне впервые с 29 октября зарегистрировали показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Общее количество заболевших за всю пандемию - 181 368, выписали 158 264 человека, умерли 8 525.