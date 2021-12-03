Более 4 тонн наркотиков и наркосодержащих растений изъято в России с мая по октябрь

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 4,4 тонны наркотических средств естественного происхождения, а также наркосодержащих растений изъято в России в ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2021", которая проходила с мая по октябрь. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, за незаконный оборот наркотиков задержаны 7 тыс. 775 человек.

"В ходе операции возбуждено 9 440 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения. За совершение преступлений в сфере незаконного оборота таких наркотиков задержаны 7 775 человек. Выявлено 12 100 лиц, совершивших административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято около 4,4 тонны наркотических средств естественного происхождения, а также наркосодержащих растений (либо их частей)", - сказала она.

По словам Волк, в рамках операции уничтожено свыше 25 тыс. очагов дикорастущих наркосодержащих растений, которые выращивались на площади более 10,3 тыс. га. "Всего вынесено 14 113 предписаний по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений", - добавила представитель МВД.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак-2021" проходила с мая по октябрь текущего года в ряде регионов РФ. В ней принимали участие сотрудники МВД РФ совместно с представителями Минобороны, Минсельхозом, ФСБ, ФТС и бойцов Росгвардии. Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.