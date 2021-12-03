ЦИК наградил сотрудников МИД медалями за содействие в организации выборов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу наградил медалью комиссии "За содействие в организации выборов" статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова и посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.

"За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, поощрить медалью ЦИК РФ "За содействие в организации выборов" Аскальдовича Геннадия Иосифовича, Иванова Евгения Сергеевича", - говорится в постановлении комиссии.

Кроме того, ЦИК наградил медалью за содействие в организации выборов директора консульского департамента МИД Ивана Волынкина, замдиректора департамента безопасности МИД Максима Райдера, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, президента "Всероссийского общества глухих" Станислава Иванова, эксперта Независимого общественного мониторинга Антона Лукаша, а также руководство администрации Байконура и ряд председателей общественных палат регионов.