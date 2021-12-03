Косачев считает важным активизировать работу с "нерусскими диаспорами" за рубежом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал одним из важных направлений внешней политики работу с традиционными для России "нерусскими диаспорами" за рубежом для предотвращения попыток определенных сил задействовать их с целью разрушения многонационального мира и согласия в РФ.

"Еще одно важное направление внешней работы, проистекающее из нашей многонациональности, это работа с нерусскими диаспорами, традиционными для России, за рубежом. Понимая, что эта тема очень непростая, но уверен, что всем понятно, если мы не будем работать на этом направлении, то к этой работе весьма охотно подключатся другие силы, причем отнюдь не в контексте усиления нашего межнационального мира и согласия", - сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, посвященном использованию механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики РФ.

Он напомнил, что педалирование национального фактора стало в свое время одним из инструментов развала Советского Союза, а в настоящее время "все чаще включается тот же самый, проверенный временем рецепт против России, задействуя в том числе нерусские диаспоры за рубежом".

Косачев отметил, что одна из основ государства в России - "сохранение главного права людей на культурную и духовную идентичность". "Это очень важное, ключевое достижение нашей демократии, в которой власть действительно принадлежит всему народу без исключений по этническому принципу. Российская модель выглядит более эффективно и на фоне других подходов - мультикультурализма, концепции плавильного котла, различных практик ассимиляции нетитульных этносов, чем продолжает грешить коллективный Запад, претендующий на лидерство во всех сферах, включая сферу культуры и духовности", - сказал вице-спикер СФ.

Он подчеркнул, что Совет Федерации постоянно держит в поле зрения вопросы продвижения национально-культурных интересов России за рубежом. В частности, парламентарий напомнил, что по инициативе председателя СФ Валентины Матвиенко и группы сенаторов был установлен упрощенный порядок трудоустройства в России для иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, "что несомненно способствует повышению привлекательности российской высшей школы за рубежом". Кроме того, продолжил сенатор, верхняя палата парламента выступила автором инициативы об отправке российских учителей в школы Таджикистана. "Сейчас аналогичные проекты развиваются с Узбекистаном, Киргизией, Арменией и некоторыми странами за пределами СНГ", - сказал он.

Косачев также отметил, что "в ряде соседних для России стран целенаправленно сворачивается применение русского языка в образовании, в культуре, в повседневной жизни и даже в топонимике". Он привел данные прошлогоднего исследования, согласно которому русский язык в индексе глобальной конкурентоспособности занимает пятое место из 12 мировых языков. "Это, конечно, повод, чтобы задуматься, все ли мы делаем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, какие есть механизмы и резервы", - добавил политик.