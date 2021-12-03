Эксперт: выполнение "майских указов" по зарплатам ученых требует 90 млрд рублей в год

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 90 млрд рублей в год необходимо дополнительно, чтобы выполнить "майские указы" президента РФ в части доведения зарплаты ученых до уровня 200% от средней по региону. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель профсоюза РАН Михаил Митрофанов.

Ситуация с зарплатами ученых обострилась в начале года, когда старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ на то, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тыс. рублей, тогда как должна составлять, согласно майским указам, 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам.

"За год сделать не удалось ничего по сравнению с ситуацией на февраль. Кроме того, что было принято несколько решений, чтобы ситуацию решить. <...> В докладе министра Фалькова, который последовал непосредственно за февральским событиями, фигурировала цифра порядка 30 млрд рублей. Мы считаем, когда говорим о необходимом уровне финансирования, и это только по оплате труда, увеличение должно быть по сравнению с нынешним уровнем фактически в два-три раза, <...> ближе к 90 млрд рублей", - сказал Митрофанов.

По его словам, хуже всего обстоит ситуация в регионах, где уровень оплаты труда в целом достаточно низкий. Например, в Ивановской области и в целом в Поволжье. Традиционно проблемными районами, как добавил представитель профсоюза РАН, является Кавказский регион, где уровень зарплат ученых "просто катастрофичен", а также ряд северных регионов.

Минобрнауки России пока не ответило на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать ситуацию с зарплатами ученых.