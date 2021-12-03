Эксперт связал таяние полуострова Земли Франца-Иосифа с природным процессом в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Исчезновение части острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа связано с природными климатическими процессами, происходящими в Арктике, сообщил в пятницу ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Ранее ТАСС сообщал, что полуостров на острове Ева-Лив, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной 3 км.

"Это связано с циклическими природными процессами, происходящими в Арктике, с изменением климата Арктики, которое наблюдается в начала ХХ века. По сути получается, что это был ледник, язык выводного ледника, выходящий в море", - сказал Кирилов.

Он отметил, что очертания островов Земли Франца-Иосифа изменяются, часть территории, которая находилась под ледниками, освобождается. В некоторых местах появляются новые проливы.

"Например, мыс Флора отделился от острова Нортбрука, сейчас это острова Западный и Восточный Нортбрук. Есть мнение, что Земля Георга - это конгломерат из трех островов, то же самое и в отношении острова Гукера, - пояснил собеседник агентства. - А тысячи лет назад острова были погребены под ледниками". Кирилов добавил, что эти изменения важно своевременно отражать на картах.

Первооткрыватели Земли Франца-Иосифа - австро-венгерская экспедиция под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта - увидели в 1873 году острова, гораздо более скрытые ледниками, чем в наше время.

Остров Ева-Лив в 1896 году открыл норвежский исследователь Фритьоф Нансен. Он предположил, что это два острова, и назвал их в честь жены Евы и дочери Лив. В 1931 и 1932 годах благодаря съемкам с дирижабля LZ-127 и экспедиционного судна "Книпович" было установлено, что это один остров.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Земля Франца-Иосифа - самый северный архипелаг России и Евразии, состоит более чем из 190 островов.