Ресторанам и кафе в Удмуртии разрешили работать ночью

ТАСС, 3 декабря. Власти Удмуртии с 6 декабря разрешили работать в ночное время предприятиям общепита. Соответствующее распоряжение опубликовали в пятницу на сайте правительства региона.

Так, согласно документу, 6 декабря снимается запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 07:00. Также разрешается работа предприятий общепита, не имеющих отдельного входа и располагающихся в торговых и торгово-развлекательных центрах.

Власти региона приостановили работу общепита в ночное время в начале октября.

На 3 декабря в Удмуртии зарегистрировали 75 680 случаев коронавирусной инфекции, 63 731 человек выздоровел, 3 265 летальных исходов. В республике введли обязательную вакцинацию для сотрудников социально значимых сфер, а посещать торговые центры можно при наличии QR-кода.