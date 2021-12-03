Минпросвещения РФ: ситуация с социальным сиротством в регионах требует анализа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ фиксирует небольшой рост численности сирот в стране, требуется дополнительный анализ ситуации в регионах. Об этом заявила в пятницу директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Мы видим, например, сейчас определенные такие тревожащие нас знаки того, что социальное сиротство чуть-чуть растет. Значит, мы понимаем, что [детское] неблагополучие в разрезе отдельных субъектов РФ требует отдельного, дополнительного анализа", - заявила Фальковская, не уточнив статистику.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время в РФ создана межведомственная рабочая группа, которая готовит изменения в законодательство в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В феврале текущего года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что численность детей-сирот в России на начало 2021 года составила 406 тыс. человек.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).