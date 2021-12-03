Проект новой редакции Морской доктрины получил раздел о сохранении здоровья моряков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Новая редакция Морской доктрины Российской Федерации содержит раздел, объединяющий меры по сохранению здоровья российских моряков, в настоящее время проект документа находится на согласовании. Об этом сообщил в пятницу начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин.

"В настоящее время на этапе согласования находится проект новой редакции Морской доктрины, в которой вопросы сохранения здоровья моряков представлены не фрагментами в различных разделах документа, а сформированы в виде самостоятельного раздела", - рассказал Мосягин, выступая на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Обновление Морской доктрины является частью процесса по разработке нормативно-правового механизма в сфере сохранения здоровья моряков и сбережения человеческого потенциала морских отраслей, отметил начальник медицинской службы.

По его словам, в соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой морскую медицину до 2030 года планируется развивать в три этапа. На первом предусматривается создание научных заделов и правовых основ развития морской медицины. В рамках второго и третьего этапов планируется реализовать разработанные на первой стадии научно-технические и организационные программы.

В частности, речь идет о создании центров охраны здоровья моряков, учреждении в 2022 году двух крупных независимых военно-медицинских организаций, наращивании возможностей медицинских объектов в центральных и восточных зонах Арктики, реконструкции и модернизации госпитального комплекса Министерства обороны России в регионе, строительстве новых госпитальных морских судов и других мероприятиях.

Как отметил Мосягин, в 2022 году в случае одобрения Министерством обороны начнут реализовываться программы социальной, медико-психологической и финансовой поддержки военных медицинских работников в Арктике.