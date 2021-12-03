В Думе не обсуждают вопрос о привлечении должников по ЖКУ к уборке снега

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также думская фракция "Единой России" не обсуждают вопрос привлечения должников по оплате жилищно-коммунальных услуг к расчистке улиц от снега. Об сообщил в пятницу глава комитета Сергей Пахомов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Этот вопрос в нашей фракции в Госдуме не ставился, в повестке комитета он не стоит и однозначно поставлен не будет", - отметил Пахомов.

Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ("Единая Россия") в беседе с телеканалом "360" предложила привлекать россиян, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, к уборке снега. По словам Пахомова, Разворотнева высказала "сугубо ее частное мнение".

"Своевременная и эффективная уборка городов и поселений от снега - это обязанность органов местного самоуправления, контроль над которыми должны осуществлять в том числе депутаты, к чему мы их всех и призываем", - подчеркнул Пахомов.

По его словам, социальная политика выступает приоритетом всех органов власти, партии "Единая Россия" и ее фракции в Госдуме. Как напомнил Пахомов, в регионах действуют льготы и субсидии, которые позволяют снизить расходы граждан на ЖКУ. "Несмотря на высокое давление коммунальных компаний, "Единая Россия" прилагает большие усилия, чтобы сдерживать рост тарифов на уровне, не превышающем инфляцию. К сожалению, проблема невысоких доходов людей сохраняется, решить ее можно только последовательным развитием нашей экономики и социальной сферы, мы выбираем именно этот путь", - подчеркнул Пахомов.