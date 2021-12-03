Путин наградил министра общественной безопасности Вьетнама орденом Дружбы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Россией. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам наградить орденом Дружбы То Лама - гражданина Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в документе.