Три рейса сели в Анапе из-за непогоды в Геленджике

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Количество самолетов, совершивших посадку на запасном аэродроме в Анапе из-за непогоды в Геленджике, увеличилось до трех. Пассажиров авиарейсов начали доставлять в Геленджик автобусами, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика".

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет авиакомпании S7 из московского аэропорта Домодедово, совершавший рейс в Геленджик в пятницу с 177 пассажирами на борту, вынужден был приземлиться на запасном аэродроме в Анапе из-за метеоусловий, позже решение о посадке в Анапе по тем же причинам принял экипаж еще одного борта другой авиакомпании - UTair, летевшего из Внуково (Москва) в Геленджик.

"Пассажиров трех рейсов, которые прибыли в Анапу, направили в Геленджик на автобусах. Пассажиров, которые прибыли на рейсы, вылетающие из Геленджика, на автобусах доставят в аэропорт Анапа. Их рейсы будут вылетать из анапской воздушной гавани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на запасной аэродром сел борт авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга.

Ранее ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что в регионе действуют четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона.