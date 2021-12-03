Российские дипломаты возложили цветы в Австрии в День неизвестного солдата

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты в Австрии провели в День неизвестного солдата традиционную памятную церемонию. Об этом сообщил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

"На этот раз местом для ее организации было избрано советское воинское захоронение на территории кладбища Асперн в 22-м районе Вены. И отнюдь не случайно. Оно состоит из двух участков индивидуальных и братских могил, в которых покоятся (согласно паспорту воинского захоронения 1993 года) 188 павших красноармейцев и гражданских лиц, угнанных в нацистский плен (99 военнослужащих, 67 военнопленных, 22 - гражданских лиц; имена 61 - неизвестны)", - написал Любинский.

По его словам, в ноябре 2021 года австрийскими властями завершены комплексные масштабные работы по санации этого советского мемориала, проведенные за счет австрийской стороны в рамках выполнения обязательств по Государственному договору 1955 года. По данным курировавших проект представителей МВД Австрии, общие расходы при этом составили порядка €150 тыс., добавил посол РФ. "Никто не забыт, ничто не забыто", - подчеркнул он.

День неизвестного солдата учрежден указом президента РФ в 2014 году. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.