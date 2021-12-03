Температура воздуха в Воронеже 3 декабря побила рекорд 1964 года

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в пятницу в Воронеже температурный рекорд - воздух прогрелся до 8,4 градуса. Ранее для 3 декабря максимальная температура составляла 7,5 градуса и была отмечена в 1964 году, сказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра

"Сегодня в Воронеже зафиксировано 8,4 градуса тепла", - сказал он.

По данным Воронежского центра гидрометерологии, ранее для 3 декабря в Воронеже максимальной была температура воздуха 7,5 градуса, она наблюдалась в 1964 году, а минимальная - в 22,9 градуса мороза - была отмечена в этот день в 1998 году.

Как пояснил собеседник агентства, теплая для 3 декабря погода в Воронежской области связана с прохождения теплого фронта, под влиянием которого регион будет находиться и 4 декабря: пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем и ночью температура воздуха будет от трех до восьми градусов. 5 декабря в регионе ожидается холодный атмосферный фронт, ночью похолодает до одного-шести градусов мороза, днем будет около нуля.