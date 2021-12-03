Турпоток в Петербург по итогам года на 20-30% превысит показатель 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам текущего года превысит показатель предыдущего, 2020 года, на 20-30%. Такую оценку высказал журналистам в пятницу председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

"В целом по году мы уже видим, что, конечно, поток будет на 20-30% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2019 году", - сказал Корнеев, отвечая на вопрос ТАСС.

В 2019 году город принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - российские путешественники. По официальным оценкам, общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, из них 2,4 млн - российские путешественники, 0,5 млн - иностранные.

Мероприятия для национального проекта

В пятницу в Невской Ратуше состоялось совещание, посвященное вопросам реализации региональных проектов Санкт-Петербурга в сфере туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На мероприятии обсуждались вопросы, связанные, в том числе, с формированием единого регионального проекта в рамках национального, а также созданием условий доступного отдыха жителей и гостей города.

"Обсуждали круизный туризм, этнокультурный, этнографический, яхтенный, экологический, городской, промышленно-инженерный и другие", - сказал журналистам Корнеев по итогам совещания. "Мы совместно с Петербургом будем готовить мероприятия, которые впоследствии войдут в национальный проект", - отметила заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.

"Петербург с самого начала вместе с Ростуризмом активно участвовал в обсуждении национального проекта и направлял свои предложения. Сейчас Петербург является и пилотным регионом в реализации целого ряда федеральных туристских концепций. В части цифровизации Санкт-Петербург - пилотный регион по формированию так называемого конструктора путешествий на портале Visit-petersurg.ru, Петербург - пилотный регион в аналитике туристской", - отметил глава комитета. Он также напомнил, что Петербург как центр водного туризма участвует в реализации концепции развития яхтенного и круизного туризма.

Соглашение с РЖД

В завершающей части совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по развитию туризма и Октябрьской железной дорогой. Соглашение предполагает сотрудничество сторон в целях продвижения Санкт-Петербурга как туристического направдения на внутреннем и мировом туристских рынках, а также повышения качества туристских услуг.

По словам Корнеева, возможность доступного туристского путешествия во многом сейчас связана с развитием проектов РЖД. "Это и скоростное сообщение - "Ласточки" связали Санкт-Петербург с Выборгом, Петрозаводском, Тихвином, Псковом, Новгородом. <…> Это и туристские поезда, один из которых - самый известный "Рускеальский экспресс". Сейчас это еще и "Серебряный экспресс" - проект, который делает РЖД с Санкт-Петербургом с регионами "Серебряного ожерелья". Он запускается в следующем году при активной поддержке комитета по развитию туризма", - сказал глава комитета журналистам.

"На данный момент мы реализовали более 20 полноценных туристических маршрутов, каждый из которых - уникален. В 2021 году спрос на перевозку в туристических поездах увеличился на 75%. На сегодняшний день мы перевезли почти 200 тыс. путешественников. Можно говорить, что на Северо-Западе уже сформировалась индустрия железнодорожного туризма", - привели слова начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.