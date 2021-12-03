Белгородская область откроет в Крыму санаторий для отдыха детей из региона в 2022 году

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Белгородская область в 2022 году откроет детский санаторий на берегу Черного моря. Здание на 300 мест, расположенное в Евпатории, уже передали в собственность областных властей, сообщил губернатор Белгородской области на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" в пятницу.

"У нас через год, по сути появится свой "Артек" - детский санаторий на море с песчаным пляжем в Евпатории. "Бригантина "Белогорье" - это почти 10 тыс. га земли, еще мы капитально отремонтируем там здание и благоустроим территорию. Санаторий у нас будет круглогодичным, поэтому одну спецсмену "Большая перемена Белогорья" сможем для вас запустить уже осенью 2022 года", - приводит пресс-служба слова губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Поехать в санаторий на берегу моря смогут только дети, проживающие на территории Белгородской области. В настоящее время местные власти решают кого именно сможет принять первая смена "Бригантины "Белогорье".

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников прошел в международном детском центре "Артек". Победителями стали 14 школьников из Белгородской области.