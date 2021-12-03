Премию в сфере событийного туризма завоевали девять нижегородских проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Победителями Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards стали девять нижегородских проектов, среди которых главное шоу к 800-летию города, а также создание туристического центра Visit Nizhny, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Девять проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 208 проектов из 49 регионов России. Нижегородцы представили свои проекты в 11 номинациях. В итоге пять номинантов из нашего региона получили гран-при конкурса", - сказано в сообщении.

Так, гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства для городов с населением свыше 100 000 человек" вручили Нижнему Новгороду за гала-шоу "Начало нового", организованное к 800-летию. В номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате" высшую награду получил фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".

Гран-при в номинации "Лучшее MICE событие в области туризма" присудили за финал второго сезона Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который проходил Нижнем Новгороде. А гран-при как лучшее средство размещения для проведения туристического события получил отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin. Также первое место в номинации "Лучший туристический информационный центр (ТИЦ) - организатор турсобытий" присудили туристическому центру Visit Nizhny. Гран-при в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" получил XXIX Всероссийский фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде".

Первое место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел" завоевал Глобальный форум креативных территорий, который проходи в Семенове и был организован Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области. Третье место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" занял фестиваль "Арзамасский трактирщик", а специальный диплом за возрождение традиций в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" получила Нижегородская ярмарка.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие города позволило совершить прорыв в развитии города и региона как важных туристических центров. "Тысячи людей либо впервые познакомились с Нижним, либо заново открыли его для себя. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над проектами 800-летия. Но юбилей - это только начало нового этапа в истории Нижнего Новгорода. Впереди еще много интересного", - цитирует Никитина пресс-служба.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards существует с 2012 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов, за достижения в области развития индустрии событийного туризма.