Три стартапа из Ивановской области стали победителями интенсива "Навигатор инноватора"

ИВАНОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Три лучших стартапа определили в Ивановской области по итогам онлайн-интенсива "Навигатор инноватора", который прошел при поддержке фонда "Сколково". Среди них проекты устройства для испытаний оборудования цифровых подстанций, аппарата для измельчения апатитовой руды и разработка технологии полиамида-6, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Навигатор инноватора" - программа для молодых предпринимателей и будущих лидеров научно-технологических проектов, которая дает возможность бесплатно пройти путь развития своего стартапа. Главной целью проекта является поддержка лучших студентов, аспирантов и молодых ученых, заинтересованных в создании и развитии научно-технологических проектов. В этом году в интенсиве участвовало 127 проектов, в финал вышли 12 человек, три из которых стали победителями.

"Лучшим признан проект Light Test - устройство для наладки и испытаний оборудования цифровых подстанций (лидер проекта - выпускник ИГЭУ имени В. И. Ленина Сергей Ладанов). Второе место занял проект аппарата для измельчения апатитовой руды Selective Grinding (лидер проекта - аспирант ИГХТУ Сергей Воробьев). Третье место отдано проекту "Технология полиамида-6", - сообщает пресс-служба.

Как отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева, в настоящий момент одним из основных инструментов поддержки инновационных проектов являются гранты Фонда содействия инновациям, представителем которого в июне этого года стал центр "Мой бизнес". "Уже порядка 15 региональных компаний получили гранты почти на 200 миллионов рублей в рамках программы фонда "Коммерциализация" и порядка 20 компаний - в рамках программы "Старт", - сообщила Дмитриева.

Директор центра "Мой бизнес" Ирина Корнилова отметила, что программа Открытого университета "Сколково" дает уникальную возможность пройти все основные стадии развития стартапа: от разработки до экспертизы и рекомендаций квалифицированных специалистов в сфере инноваций. "Для нас очень важно, чтобы инновационные идеи и изобретения ивановских студентов и молодых предпринимателей воплощались в жизнь и становились коммерчески успешными продуктами", - сказала Корнилова.

В настоящий момент для резидентов "Сколково" предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Кроме того, они получат доступ к методологии и практикам "Сколково" и менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам.