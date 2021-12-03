Константин Чуйченко и Лидия Михеева стали лауреатами премии "Юрист года"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и секретарь Общественной палаты РФ, председатель совета ФГБНУ "Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте Российской Федерации" Лидия Михеева стали лауреатами премии "Юрист года", передает корреспондент ТАСС в пятницу с церемонии вручения премии.

Чуйченко получил награду в номинации "Развитие законодательства", Михеева победила в номинация "Юридическое образование и воспитание".

Ассоциация юристов России в тринадцатый раз провела церемонию вручения высшей юридической премии "Юрист года", учрежденной указом президента России от 8 октября 2009 года.

Премию вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.

С 2009 по 2020 год состоялось 12 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 10 тыс. гостей. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило 72 человека, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.