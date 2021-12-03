Путин наградил более 100 медработников за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении более 100 медицинских работников, в том числе из Смоленской и Московской областей, а также из Республики Удмуртия за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить: Орденом Пирогова - Андрееву Ольгу Валентиновну - заведующую отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной институт паталогии"; Бештейнову Галину Ростиславовну - заведующую отделением стационара <…> "Рославльская центральная районная больница", Смоленская область; Бигун Наталью Павловну - врача <…> учреждения здравоохранения Московской области "Сергиево-Посадская районная больница", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту документа, более 100 медработников Московской, Смоленской и Ульяновской областей, а также Республики Удмуртия награждены Орденом Пирогова или медалью Луки Крымского. Студентов Московской и Курской областей и ординатора из Кировской области также наградили за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения.

Кроме того, за успешное выступление национальной сборной команды РФ на чемпионате мира FIFA по пляжному футболу 2021 года награждаются тренеры Михаил Лихачев, Илья Леонов и Андрей Бухлицкий, а также шесть игроков сборной.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени награжден гендиректор Иркутского авиационного завода - филиала публичного акционерного общества "Корпорация "Иркут" Александр Вепрев.