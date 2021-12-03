Молодежный туристский центр откроют на базе крупнейшего вуза Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный туристский центр откроется на базе Северо-Кавказского федерального университета в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре вуза.

"Первый на Северном Кавказе межрегиональный молодежный туристский центр откроется в СКФУ уже в 2022 году, а затем опыт Северо-Кавказского федерального университета будет масштабирован с учетом потенциала консорциума [вузов СКФО]", - сообщает пресс-служба.

В университете отмечают, что туризм и индустрия гостеприимства являются одними из приоритетных направлений развития регионов Северного Кавказа. "На Северном Кавказе активно развивается туристская инфраструктура, которая способствует появлению новых рабочих мест в сфере туризма, а также создает возможность для участия вузов в планировании инфраструктурных решений. В настоящее время ресурсы образовательных организаций недостаточно интегрированы в эти процессы", - цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.