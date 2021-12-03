Родителям в Костромской области разрешили посещать детские утренники по QR-кодам

КОСТРОМА, 3 декабря. /ТАСС/. Родители смогут посещать детские утренники в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования Костромской области при условии соблюдения введенных в регионе ограничений. Об этом сообщил журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Кокоулин.

"Было принято решение допускать на утренники, массовые мероприятия, которые будут проводиться в рамках одной группы в образовательных учреждениях, родителей. Но при условиях, которые действуют у нас на территории Костромской области, то есть родители должны быть либо привиты от коронавирусной инфекции, или же они переболели. Также допускаются лица, которые по медицинским показаниям не могут пройти вакцинацию от COVID-19 при наличии ПЦР-тестирования не позднее чем за 72 часа", - сказал Кокоулин.

Он уточнил, что при входе на утренники родителям необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации или информацию о перенесенном коронавирусе, приниматься будут только сертификаты с сайта госуслуг или QR-коды. Посещать праздничные мероприятия по новым правилам можно будет до 31 января. Ранее родители не могли посещать утренники из-за пандемии коронавируса.

"Снижение заболеваемости за последнюю неделю составило фактически 3,5%. Отмечается снижение заболеваемости среди детей COVID-19", - уточнил Кокоулин.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 45 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 735 человека, умерли 990. За сутки выявили 183 случая коронавируса.

Антиковидные меры

С 15 октября в Костромской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, музеев, в случае проведения массового мероприятия, при посещении объектов физической культуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания, в том числе функционирующих в гостиницах, зон посадочных мест фуд-корта. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации в сфере развития творчества также можно посещать только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Система пропуска по QR-кодам действует в крупных торговых центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами, салонах красоты, массажных салонах и соляриях. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует до 1 февраля.