Около 20 тыс. человек вакцинируется от COVID-19 в Подмосковье ежедневно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области ежедневно проходят около 20 тыс. человек, об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы вакцинируем по 20 тыс. [человек] в день первым и вторым компонентом. Это штатный темп", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что максимальная суточная вакцинация населения в регионе составляла около 100 тыс. человек.

"Сейчас большое количество переболело, большое количество вакцинированных, поэтому мы считаем этот темп вполне приемлемым", - добавил губернатор.