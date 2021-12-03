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Пандемия COVID-19

Около 20 тыс. человек вакцинируется от COVID-19 в Подмосковье ежедневно

Максимальная суточная вакцинация населения в регионе составляла около 100 тыс. человек

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области ежедневно проходят около 20 тыс. человек, об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы вакцинируем по 20 тыс. [человек] в день первым и вторым компонентом. Это штатный темп", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что максимальная суточная вакцинация населения в регионе составляла около 100 тыс. человек.

"Сейчас большое количество переболело, большое количество вакцинированных, поэтому мы считаем этот темп вполне приемлемым", - добавил губернатор.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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