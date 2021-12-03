Запрет на ночную работу общепита продлили в Рязанской области до 13 декабря

ТАСС, 3 декабря. Власти Рязанской области продлили несколько действующих ограничений в регионе, в том числе запрет на работу в ночное время предприятий общепита до 13 декабря. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале регионального оперштаба.

"3 декабря подписано распоряжение губернатора Рязанской области, которым вносятся изменения в распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. <…> По 13 декабря продлен запрет на работу в ночное время предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 27 декабря продлевается запрет на нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговых центрах и на территории общепитов. На аналогичный период продлевается режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Также власти региона смягчили некоторые ограничения, разрешив посещение объектов розничной торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, при условии организации отдельного входа.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировали 56 170 случаев заболевания, из них 224 - за последние сутки. Выздоровели 47 571 человек, 2 026 - умерли. Первый этап вакцинации прошли 499 тыс. жителей, второй - 430 тыс. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 41,7%.