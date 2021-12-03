В Англии отмечаются случаи заражения омикрон-штаммом среди полностью вакцинированных

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Агентство санитарной безопасности Великобритании (UKHSA) сообщило о выявлении в Англии 12 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса среди лиц, прошедших полный курс вакцинации. В техническом докладе, опубликованном ведомством в пятницу вечером, говорится также об отсутствии случаев госпитализации или смерти среди британцев, инфицированных штаммом "омикрон", однако допускается, что состояние заразившихся может ухудшиться с течением времени.

В документе обобщены данные по состоянию на 30 ноября, когда на территории Англии было подтверждено лишь 22 случая заражения "омикроном". Таким образом, доля полностью привитых среди заболевших больше половины, однако сама выборка крайне мала. В UKHSA информируют, что 12 заразившихся получили обе дозы вакцины не менее двух недель назад, при этом не уточняя, как давно был завершен курс вакцинации. В шести случаях заболевшие не были вакцинированы, в двух - получили лишь первую дозу препарата, еще по двум случаям необходимой информации пока нет.

Согласно последним данным британского Консорциума геномных исследований COVID-19, сейчас только в Англии число заразившихся омикрон-штаммом достигло 59. Известно также о 29 случаях в Шотландии и одном в Уэльсе. В целом в стране отмечается около 50 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, из них 99,8% приходятся на штамм "дельта".

В докладе UKHSA указывается, что данные структурного моделирования, предоставленные Оксфордским университетом, "указывают на то, что мутации в "омикроне" с высокой вероятностью влияют на способность естественных и терапевтических антител связываться с вирусом". Это соответствует прогнозам нескольких специалистов по поводу того, что применяемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективны для предотвращения заражения новым штаммом.

В пятницу также стало известно, что еще не прошлой неделе экспертный комитет при Минздраве Великобритании предупредил о том, что омикрон-штамм потенциально способен вызвать новую волну заболеваемости COVID-19 на территории Соединенного Королевства. Авторы прогноза не исключили вероятности того, что она может оказаться больше предыдущих.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У него имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.