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Капитальный ремонт Русского дома в Дамаске завершится в 2022 году

В здании заменят систему электро- и водоснабжения, кровлю и наладят гидроизоляцию

ДАМАСК, 4 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт Российского центра науки и культуры в Дамаске завершится к октябрю 2022 года, сообщил журналистам руководитель проекта Владимир Соколов. Зданию необходимо заменить систему электро- и водоснабжения, кровлю и наладить гидроизоляцию.

"Планируем сдать объект в октябре 2022 года. Пока идем в графике и приложим все усилия, чтобы в нем оставаться. Задача важная, объект по-своему тоже не простой, потому что это будет лицо нашей страны", - сказал Соколов.

По его словам, построенное в прошлом веке советское здание, работающее с 1975 года, никогда серьезно не ремонтировалось. На время войны в Сирии его работа была приостановлена. Когда руководство центра в марте 2020 года возобновило проведение культурных и общественных мероприятий, стало ясно, что здание нуждается в серьезном ремонте.

По словам работников центра, делать капитальный ремонт в Сирии в настоящее время непросто из-за экономических санкций. Особенно сложно с некоторыми дефицитными строительными материалами. Часть из них приходится везти из России. Тем не менее, в Русском доме Дамаска продолжается обучение сирийских детей русскому языку и танцам.

Ремонт ведется по заказу Россотрудничества.

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