Во Владивостоке уволился директор предприятия, ответственного за уборку снега

ТАСС, 4 декабря. Руководитель муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ) Игорь Стрельников подал в отставку. Документ подписал мэр города Константин Шестаков, сообщается в субботу на сайте мэрии Владивостока.

"Глава Владивостока Константин Шестаков сегодня, 4 декабря, принял отставку руководителя муниципального предприятия "Содержание городских территорий" Игоря Стрельникова. Директор предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию, глава города с таким решением согласился", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в пятницу за плохую организацию площадок для складирования снега был уволен заместитель директора СГТ Алексей Руденко.

"Результаты по устранению последствий снегопада последних трех дней показали мне, что работа предприятия "Содержание городских территорий" не организована. В команде должны быть люди, которые готовы делать жизнь в городе лучше, комфортнее. Причем быстро, слаженно и эффективно. Да, работа по уборке снега и дорог проводится, но этого явно недостаточно", - цитирует пресс-служба слова Шестакова.

Сильный снегопад пришел во Владивосток во вторник, в городе выпало большое количество снега, который дорожные службы, управляющие компании, привлеченные организации, волонтеры убирают до сих пор.