На бальнеокурорте "Мацеста" запустили программу лечения остановки дыхания во сне

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Бальнеологический курорт "Мацеста" запустил систему выявления синдрома апноэ - остановки дыхания во сне и подбора терапии от него, сообщила ТАСС заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением курорта Янина Серебрякова.

По данным экспертов, около 30% взрослого населения РФ постоянно храпит во сне. Врачи отмечают, что храп не только мешает человеку спать, но и является предвестником и симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, который проявляется остановками дыхания во сне.

"Прибор регистрирует эпизоды остановки дыхания, эпизоды неэффективного дыхания, храп и сатурацию. Применение инновационного анализа пульсовой волны обеспечивает дифференцировку обструктивных и центральных апноэ, а также оценку микропробуждений, связанных с нарушениями дыхания. Методика респираторного мониторинга имеет весьма высокую диагностическую точность и очень удобна для скринингового выявления нарушений дыхания во сне", - сказала собеседница агентства.

Врачи считают, что лечить синдром апноэ во сне необходимо. Каждая остановка дыхания во сне сопровождается полным или частичным пробуждением мозга, это негативно сказывается на качестве сна. В итоге человек зачастую просыпается уставшим, чувствует сонливость и головную боль.

"Особенно опасны приступы острой сонливости во время управления автомобилем, существенно увеличивающие риск дорожно-транспортных происшествий. Ухудшается память и внимание, развивается импотенция", - поясняет Янина Серебрякова.

О программе

Программа состоит из двух этапов. На первом проводится скрининговое исследование в ночное время в домашних условиях. Пациенту выдают специальный аппарат, с помощью которого выявляются основные параметры жизнедеятельности во время сна. Система позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы, сатурации крови и качество сна.

Одной из ведущих систем является SOMNOcheck micro, ее с успехом применяют для скрининга. Она помогает определять, сколько раз за ночь человек просыпается, с чем это связано и как это влияет на его здоровье.

После того, как специалисты проводят и изучают результаты исследования, они обозначают метод лечения. Золотым стандартом в этой части является метод создания постоянного положительного давления в дыхательных путях. Это второй этап исследования.

Для этого необходим специальный аппарат. Он втягивает очищенный, нагретый и увлажненный воздух, после чего подает его под заданным давлением через назальную маску пациенту. Уже после первой ночи пациенты, как правило, чувствуют улучшение качества сна.

"Специалисты "Мацесты" на основании результатов обследования подбирают оптимальный уровень давления, а также дают рекомендации по подбору аппарата для домашнего применения", - добавила собеседница агентства.

О курорте

Бальнеологический курорт "Мацеста" - крупнейший бальнеокурорт в России. С 1902 года на курорте провели более 220 млн процедур. Его посещали знаменитые личности, такие как Иосиф Сталин, Леонид Брежнев. Когда в мире началась пандемия коронавируса, курорт одним из первых начал проводить постковидные реабилитации пациентов.