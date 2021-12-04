Первое собрание международной ассоциации античных городов планируется провести в Европе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация городов античного наследия совместно с рядом греческих античных городов инициировала создание международной организации, и сейчас готовится провести в одной из европейских стран учредительное собрание, сообщил ТАСС председатель Черноморской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

"Мы уже обсуждали с зарубежными единомышленниками, в том числе - с греческими городами, инициативу создать международную ассоциацию городов античного наследия. Сейчас предлагаем провести учредительное заседание представителей таких городов в одной из столиц государств региона античного наследия, куда могут приехать и представители причерноморских городов, и средиземноморских", - рассказал Мурадов.

Он также отметил, что созданная в прошлом году российская ассоциация ведет работу, однако реализация многих инициатив затруднена из-за ситуации с коронавирусом.

Мурадов также сообщил, что российские византологи и общественные деятели обсуждают создание аналогичной ассоциации городов, где сохранилось византийское наследие. "Эту тему мы будем рассматривать на заседании, которое будет организовано российским "Византийским клубом", который специализируется на вопросах византийского исторического периода. Надеемся, что удастся провести заседание в скором времени", - добавил он.

Античное наследие в России

На северном побережье Черного моря и берегах Азовского во время Великой греческой колонизации в VIII-VI веках до нашей эры и в последующий период появился целый ряд укрепленных поселений, которые со временем стали значимыми для региона городами. Более того, в V веке до нашей эры на территории современных Крыма и Краснодарского края было образовано Боспорское царство, просуществовавшее несколько веков.

На Крымском полуострове располагаются Симферополь (в прошлом - Неаполь Скифский), Керчь (в древности на ее месте находилась столица Боспорского царства Пантикапей), Феодосия, Евпатория (Керкинитида), Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея). На Кубани - станицы Тамань (Гермонасса) и Сенная (рядом с территорией, где была вторая столица Боспорского царства Фанагория), города Новороссийск (Бата), Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Торик). В Ростовской области - Таганрог (Кремны) и Мясниковский район Ростовской области (здесь располагался древний город Танаис).