Жилой комплекс для людей с невысокими доходами построят в Северной Осетии к 2024 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Новый жилой комплекс, возводимый по федеральной программе "Жилье для российской семьи" в Пригородном районе Владикавказа на площади 10 га и рассчитанный на семьи с небольшим достатком, построят к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил врио министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания Константин Моргоев.

"По программе "Жилье для российской семьи" по инициативе главы республики мы возводим на земельном участке в 10 га, прилегающем к северо-западной части Владикавказа, жилой комплекс. Площадь жилья, рассчитанного на семьи с невысокими доходами, в том числе льготников, многодетных семей, составит 82 тыс. кв. м. Новый комплекс с жильем стандартного класса мы планируем сдать к 2024 году", - сказал он.

Программа реализуется на территории республики в третий раз, впервые - в 2014 году, затем - в 2018-2019 годах. Реализация проекта к 2024 году позволит обеспечить жильем по сниженной стоимости 1,1 тыс. семей, уточнил министр.

"Сейчас мы собираем заявки от льготников, предлагаем поучаствовать в долевом строительстве. Люди охотно идут: снижение от стоимости - на 20%, плюс отдельным категориям граждан, которые подтверждают свою нуждаемость в получении жилищных условий, предоставляется госсубсидия в размере 5% от стоимости жилья. Для нашего региона с невысокими заработными платами это очень серьезная поддержка", - пояснил собеседник агентства.

Новостройки будут сданы под ключ и не потребуют дополнительных вложений. На сегодняшний день на территории, где возводится микрорайон, завершены земляные работы, готовы все фундаменты многоэтажек, возводятся стены подвалов и устанавливаются плиты перекрытия нулевого цикла, добавил собеседник агентства.