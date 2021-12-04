В Кадникове отреставрируют купеческий особняк XIX века

ВОЛОГДА, 4 декабря. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Объект культурного наследия регионального значения XIX века, бывший особняк купца Платона Лобачева отреставрируют в городе Кадникове Сокольского района Вологодской области. Двухэтажное каменное здание 1899 года постройки никогда не ремонтировалось, на данный момент большая часть реставрационных работ от фундамента до кровли, снаружи и внутри уже завершена, рассказала ТАСС директор Сокольского районного музея Марина Давидчук.

"Бывший купеческий особняк 1899 года постройки никогда капитально не ремонтировался, в последние годы здание было в удручающем состоянии. На реставрацию выделили почти 56 млн рублей из областного и муниципального бюджетов, большая часть работ завершена. Строители укрепили фундамент и выполнили его гидроизоляцию, отремонтировали кровлю, полностью перебрали полы, расчистили фасад. Возвели новую пристройку в соответствии с проектом - выполнили очень большой объем работ в короткий срок, с апреля этого года. Завершить реставрацию и открыть в здании Кадниковский краеведческий музей с новыми экспозициями планируется в первой половине следующего года", - рассказала ТАСС директор Сокольского музея, филиалом которого является музей в Кадникове.

Часть незавершенных работ по благоустройству, отмостке и окончательной покраске фасада отложили до теплого времени года. На данный момент завершают внутренние реставрационные работы. Строители восстановили лестницу, лепнину, анфиладу комнат, которая была в бывшем купеческом доме. В результате вместо шести экспозиционных залов, которые были ранее, музей получит восемь залов. Появились дополнительные площади под фондохранилище. Сделана теплогенераторная с современным тепловым узлом. Обустроены санитарные комнаты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Восстановлены изразцы печей, отреставрированы двери - 16 из 19 дверей сохранились с дореволюционного периода. Воссозданы окна и подоконники, теперь в помещениях больше не будет сквозняков. Сейчас ведутся внутренние покрасочные работы.

Восстановлен также первоначальный цвет фасада здания. По проведенному химико-спектральному анализу выяснилось, что особняк изначально был голубого цвета, а не белого, как считалось долгие годы.

Об истории дома

По информации учреждения "Вологдареставрация", дом был построен купцом Платоном Лобачевым в 1899 году, он располагался по пути знаменитого Архангельского тракта (нынешняя трасса М8 "Холмогоры", Москва - Архангельск). На первом этаже находился магазин "Чаю, кофе, сахара". Подтверждение этому было получено в ходе реставрации - на чердаке дома обнаружили рекламный проспект предположительно 1913-1914 годов, свидетельствующий о том, что в лавке торговали колониальным товарами, помимо чая и кофе продавали также рис и пряности. В ходе реставрации найдены также аптекарские баночки, старинные кованные гвозди и другие предметы, которые будут выставлены на экспозиции, посвященной истории дома, рассказала директор музея.

В 1914 году особняк выкупили у наследников под женскую прогимназию. После революции 1917 года здесь располагалась школа второй ступени, которая позже была переименована в школу колхозной молодежи. В 1965 года здание занимала начальная школа, затем школьный интернат. В последние годы в особняке располагался Кадниковский краеведческий музей.

Как рассказала ТАСС заведующий филиалом Надежда Шашерина, здание музея - знаковый объект в городе. "Основная застройка центральной улицы Розы Люксембург, бывшая Соборная, - это в основном купеческие дома XIX века, дом Лобачева сохранился лучше всех", - отметила руководитель филиала.

Продуманы также будущие экспозиционные залы. "Мы отразим историю Кадниковского уезда и города Кадникова, разных слоев населения, поскольку здесь жили и представители купечества, и дворянства. В уезде насчитывалось 13 православных монастырей, поэтому часть экспозиции будет посвящена им. Подготовим экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне - маленький городок Кадников имел важное значение в военные годы, здесь работал военный аэродром, где летчики учились летать на иностранных самолетах, которые поставлялись из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения", - рассказала Надежда Шашерина.