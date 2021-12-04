Более километра русла реки в Сочи расчистят до конца года для избежания подтоплений

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты проводят расчистку русла реки Кудепста в Сочи, чтобы во время дождей она не выходила из берегов. До конца года будет углублен и расчищен участок в 1,3 км, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в субботу.

Летом этого года во время сильных дождей в Сочи из берегов вышли реки, которые затопили улицы, дома, социальные объекты. Было принято решение оперативно расчистить русла рек, чтобы в будущем избежать происшествий.

"Теперь жители могут быть спокойны: даже в самый сильный дождь река останется в берегах. Рабочие до конца года углубят и разровняют участок длиной больше 1,3 км. Расчищать реку будем системно, по мере необходимости", - написал глава города.

По данным администрации города, в работах задействовано 10 единиц специальной техники. Подрядчик должен провести дноуглубительные работы и вывезти более 60 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси. Ее будут использовать для берегоукрепления и благоустройства общественных пространств.

На участке продолжает действовать режим ЧС, добавил Копайгородский.

"Такие же работы сейчас идут на реках Хоста, Кепша, Псезуапсе, Аше. В ближайших планах - зайти в русло Шахе", - подчеркнул мэр.