Жителей Москвы призвали быть более внимательными из-за ветра до 14 м/с

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более осторожными на улице из-за ветра с порывами до 14 м/с. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Там отмечается, что в городе небольшой снег, его прирост составит до 1 см. Температура воздуха - от минус 2 до 0 градусов.

"Возможны порывы ветра до 14 м\с. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.