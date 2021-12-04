Жители Челябинской области перевели более 7 млн рублей телефонным мошенникам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Десять жителей Челябинской области перевели более 7 млн рублей телефонным мошенникам, которые предлагали заработать на инвестициях или представлялись сотрудниками банков, предупреждающими граждан об опасности для их счетов. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В территориальные органы внутренних дел Челябинской области поступили обращения от 10 южноуральцев, ставших жертвами мошенников. Четыре человека поверили, что общаются по телефону с работником банка, сообщившим о попытках злоумышленников незаконно получить доступ к счетам потерпевших или оформить кредит на их имена. Пятеро других потерпевших хотели улучшить финансовое положение путем заработка на инвестициях, а один пытался купить криптовалюту и перевел злоумышленникам 1 миллион 600 тыс. рублей. В общей сложности обманутые жители перевели мошенникам более 7 миллионов 100 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что от действий мошенников пострадали как молодые жители Челябинской области, так и пенсионеры. Среди них представители бюджетных профессий и безработные. Возбуждены уголовные дела.