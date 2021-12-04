В махачкалинском микрорайоне, где был взрыв газа в частном доме, восстановили подачу газа

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение подано в 11 многоквартирных домов в Махачкале, которые были отключены от газоснабжения после взрыва газа в частном доме в ноябре. Об этом сообщает в субботу пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Махачкалы призвали жителей домов, которые были отключены от газоснабжения после взрыва газа в частном доме 22 ноября, предоставить доступ в квартиры для того, чтобы ускорить процесс восстановления газоснабжения.

"В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ, которые были отключены от газоснабжения после взрыва газа в частном доме", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители оставшихся без газа домов перекрыли улицу, требуя восстановить подачу тепла. В газоснабжающей организации сообщили, что газ в целях соблюдения мер безопасности будет возвращен в дома после поквартирного обхода и проверки оборудования. Власти города пообещали, что работы для скорейшего восстановления подачи газа будут вестись и в ночное время.