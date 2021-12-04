Средняя предлагаемая зарплата в СКФО в октябре составила 39 тыс. рублей

ТАСС, 4 декабря. Самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в октябре превысила 50 тыс. рублей, средняя зарплата - 39 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"За октябрь 2021 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по СКФО составила 39 тыс. рублей. Сюда входят также вакансии с вахтовым методом работы, удаленные и предполагающие переезд в другие регионы", - говорится в сообщении.

При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "Добыча сырья" - 50,4 тыс. рублей, "Высший менеджмент" - 48,2 тыс. рублей и "Строительство, недвижимость" - 46,4 тыс. рублей.

"Мы регулярно делаем топ-10 самых "дорогих" вакансий месяца в регионе - чаще всего туда попадают предложения для управленцев и руководителей. Также на высокую зарплату могут рассчитывать ИТ-специалисты (программисты, руководители группы разработчиков), квалифицированные рабочие (зачастую такие вакансии предполагают вахтовый метод работы), а также эксперты в своей области. Например, в такие рейтинги часто входят вакансии для врачей, агрономов, инженеров и шеф-поваров", - прокомментировала ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

Ранее сообщалось, что наиболее активными регионами в Северо-Кавказском федеральном округе по числу соискателей и вакансий за последний месяц стали Ставрополье, Северная Осетия и Дагестан. Всего по итогам прошлого месяца компании-работодатели разместили на сервисе более 13 500 вакансий для жителей Северо-Кавказского федерального округа. За последний месяц активно искали работу более 60 тыс. жителей Северного Кавказа.