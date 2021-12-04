Мэр Владивостока назначил нового руководителя, ответственного за содержание дорог

ТАСС, 4 декабря. Мэр Владивостока Константин Шестаков в субботу утвердил нового руководителя муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ), им стал Николай Насонов, сообщила в субботу пресс-служба мэрии города.

В пятницу за плохую организацию площадок для складирования снега был уволен заместитель директора СГТ Алексей Руденко, в субботу руководитель СГТ Игорь Стрельников подал в отставку, мэр ее принял.

"Новым руководителем муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ) сегодня, 4 декабря, назначен Николай Насонов. Его заместителем - Виктор Каширский. Соответствующее решение принял глава Владивостока Константин Шестаков", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Сообщается, что до назначения Насонов возглавлял муниципальное предприятие "Дороги Владивостока", но начинал работу в СГТ, где прошел путь от главного механика до начальника транспортного цеха. Виктор Каширский был и. о. заместителя начальника административно-территориального управления Фрунзенского района Владивостока.

Сильный снегопад пришел во Владивосток во вторник, в городе выпало большое количество снега, который дорожные службы, управляющие компании, привлеченные организации, волонтеры убирают до сих пор.