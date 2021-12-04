В Раде требуют прекратить съемки фильма на тему ЛГБТ-сообщества за счет госбюджета

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 120 депутатов Верховной рады подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием прекратить государственное финансирование фильма, посвященного теме ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщил депутат парламента, член депутатской группы "Партия за будущее" Виктор Мялик.

"Обратились с коллегами к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием о недопустимости финансирования за счет налогоплательщиков кинопроекта "Мой юный принц", который посягает на устои общественной морали, пропагандирует кощунство и неуважение к религиозным святыням", - написал он в Facebook.

Депутаты просят принять неотложные меры для устранения нарушения требований статьи 2 закона "О защите общественной морали" и принять решение об отмене госфинансирования картины.

Ранее аналогичная петиция была размещена на сайте правительства. На данный момент петицию подписали 6 629 человек. Чтобы документ был рассмотрен кабмином, необходимо набрать 25 тыс. подписей.

В конце октября украинское Государственное агентство по вопросам кино выделило 20 млн гривен (около 760 тыс. долларов) на съемки фильма "Мой юный принц", который будет рассказывать историю 17-летнего юноши. Как было указано в описании кинопроекта на сайте Госкино, в картине будут раскрываться темы любви, одержимости, тирании, изоляции, при этом планируется, что в ней будет много эротических сцен. В фильме снимутся украинские актеры. Премьера ленты планируется на июль 2022 года.