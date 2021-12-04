В Татарстане сокращают количество мест в коронавирусных госпиталях

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Минздрав Татарстана планирует сократить на 1 тыс. количество коек в коронавирусных госпиталях в связи с улучшением эпидемической обстановки, сообщил журналистам глава ведомства Марат Садыков.

"Мы начали сворачивать обратно коечный фонд. Видим, что заболеваемость упала. И вы сами это чувствуете. Мы где-то тысячу коек свернем обратно", - сказал Садыков.

Он отметил, что всего в регионе функционирует порядка 7,5 тыс. ковидных коек, 1 тыс. мест в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, еще 500 мест освободили на прошлой неделе.

Минздрав наблюдает снижение заболеваемости коронавирусом благодаря введенным ограничительным мерам в регионе.

В Татарстане 4 декабря зарегистрировано 234 новых случая, из них 1 - завозной, остальные контактные. 69 человек госпитализированы, 165 получают лечение на дому. Всего в республике зарегистрировано 38 944 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 32 518 человек, в том числе 280 за минувшие сутки. Всего привиты 2 071 724 человека, это почти 70% от взрослого населения, из них 1 625 874 получили вторую прививку.