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Мурашко заявил, что проект закона о РКК скоро будет внесен в правительство

По словам министра здравоохранения, "финансирование организации включено в проект федерального бюджета"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Проект федерального закона о Российском Красном Кресте, который определяет особый правовой статус организации, вскоре будет внесен на рассмотрение в правительство, а после - в Государственную думу. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам рабочей встречи с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

"Минздравом России во взаимодействии с Российским Красным Крестом разработан проект федерального закона "Об общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", определяющий ее особый правовой статус. В настоящее время законопроект дорабатывается в рамках согласования с федеральными органами исполнительной власти и скоро будет внесен в правительство и далее в Государственную думу. Кроме того, финансирование организации включено в проект федерального бюджета", - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

Мурашко также напомнил, что история Российского общества Красного Креста насчитывает уже более 154 лет, и сейчас организация значительно обновляется, в частности при активной поддержке государства. В пресс-службе добавили, что на встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов международного гуманитарного сотрудничества, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

В мае о разработке данного проекта закона сообщал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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