Бесплатные лекарства получат пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение благодаря новому проекту ДИСЛЕК, запущенному в Петербурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Комитетом по здравоохранению инициирован проект "Совершенствование системы постановки на диспансерный учет и обеспечения бесплатными лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе на фоне новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге". Проект носит название ДИСЛЕК и начат рамках реализации Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что главная цель проекта - организовать систему передачи сведений в день выписки из больницы о 90% пациентов для дальнейшего амбулаторного лечения. Далее поставить на диспансерный учет и обеспечить необходимыми лекарствами не менее 80% пациентов целевой группы. Сейчас проект реализован в пилотных медицинских организациях. Оформить документы на получение бесплатных лекарств пациент сможет еще в стационаре. Далее сведения о нем на амбулаторный этап будут преданы в день выписки, а на следующий он уже сможет получить льготный рецепт, но для этого необходимо вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику.

Воспользоваться данной услугой смогут пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аорто-коронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Они имеют право на дополнительное бесплатное обеспечении в течение двух лет определенными лекарственными препаратами согласно перечню для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на амбулаторном этапе лечения.