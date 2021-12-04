Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Грецию

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск прибыл в субботу в Грецию с трехдневным апостольским визитом по приглашению президента республики Катерины Сакелларопулу. Прямую трансляцию из Афинского международного аэропорта вел греческий телеканал ERT 1. Понтифика встретил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, проведший с ним затем короткую встречу.

Папа Франциск прибыл с Кипра, где находился с визитом с 2 декабря. Из аэропорта Папа Римский отправится на встречу с президентом Греции в президентском дворце. Он также встретится в субботу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также выступит перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса в Президентском дворце. Папа в тот же день проведет встречу с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ), архиепископом Иеронимом II и выступит перед католическим духовенством в афинской церкви св. Дионисия Ареопагита.

В воскресенье понтифик побывает на острове Лесбос, где утром посетит центр приема и идентификации беженцев и мигрантов. По сообщению пресс-службы президента Греции, Сакелларопулу, а также министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис будут сопровождать в поездке на остров Папу Франциска. Днем он вернется в Афины, где совершит Божественную литургию в концертном зале "Мегаро мусикис". Вечером он снова встретится с архиепископом Иеронимом. На понедельник запланирована встреча главы Римско-католической церкви с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом, затем понтифик посетит школу Урсулин в афинском районе Маруси, где выступит с речью.

На улицы греческой столицы на период визита понтифика в Грецию выведены более 3 500 полицейских. В связи с этим с 4 по 6 декабря на афинских автомагистралях вводятся особые правила дорожного движения: во время проезда автомобильного кортежа Папы Франциска не будет допускаться перемещение других транспортных средств по той же полосе движения.

Запрещены митинги и другие массовые собрания людей в ряде районов Афин во время визита Папы Римского. В субботу в парке Свободы близ концертного зала "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки") и на центральной столичной площади "Синтагма" ("Конституции") у стен парламента были ранее запланированы митинги "против принудительной вакцинации".

В Греции и на Кипре проживает несколько тысяч католиков. В Греции число коренных жителей - католиков не превышает 50 тысяч, однако вместе с иностранцами общее количество католиков, проживающих в Греции, - свыше 250 тысяч. Большинство католиков живут в Афинах.