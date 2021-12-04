Коммунальщики в Находке подключили часть домов, оставшихся без воды из-за аварии на сетях

ТАСС, 4 декабря. Жители трех многоквартирных домов и частного сектора в Находке, которые со вторника находились без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях, подключены к водоснабжению. Об этом в субботу сообщила прокуратура Приморского края.

Во вторник связи с аварией на участке сети произошло аварийное отключение холодного водоснабжения потребителей домов №№ 5, 7, 11 по ул. Мичманской, №№ 22, 24, 26 по ул. Маяковского, а также индивидуальных жилых домов частного сектора в Находке.

"Прокуратура Находки провела проверку по факту длительного отсутствия холодного водоснабжения у потребителей округа. Частично холодное водоснабжение домов по улице Мичманской и частного жилого сектора восстановлено, в настоящее время работы по восстановлению холодного водоснабжения домов №№ 22, 24, 26 по ул. Маяковского в городе Находка продолжаются", - говорится в сообщении.

Для жителей домов, в которых нарушено водоснабжение, организован подвоз воды.

"По факту нарушения нормативного режима обеспечения холодным водоснабжением жителей города прокурор города директору МУП "Находка-Водоканал" и главе администрации Находкинского городского округа внес представления об устранении нарушений закона. Прокурор также инициировал вопрос привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами")", - добавили в ведомстве.

Возобновление холодного водоснабжения населения находится на контроле в прокуратуре города.