Лучшей на первом в Якутии фестивале короткометражных фильмов стала картина "Дети войны"

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Картина "Дети войны" стала лучшей на первом в Якутии фестивале короткометражных фильмов "Республика кино". Церемония награждения победителей прошла в субботу, передает корреспондент ТАСС.

В номинации "Лучший фильм" выиграла кинокартина "Дети войны" режиссера и продюсера Сарданы Барабановой. Ей вручили сертификат на сумму 100 тыс. рублей. "Наш фильм - в жанре документальной анимации, он о детях войны, которые пережили войну 1941-1945 годов <...> Это память о наших стариках, о наших участниках войны, которые принесли Победу", - сказала Барабанова.

Лучшим режиссером стал Илларион Яковлев за фильм "Таксист", он получил сертификат на сумму 50 тыс. рублей. "Этот фильм основан на реальных событиях. Меня часто возил один и тот же таксист, <...> и я с ним познакомился и узнал его интересную жизнь. Фильм - о поисках себя, это актуальная тема для каждого гражданина любой нации, любого государства", - сказал Яковлев.

Специальный приз "За лучшую женскую роль и подлинный талант" вручили Сайнааре Дмитриевой за фильм "Невидимые нити". Специальный приз "За храбрость в сохранении правды" получила режиссер и продюсер Анастасия Борисова за фильм "Тайна Вилюйского водохранилища". Специальный приз "За магию, которая есть только в якутском кино" присудили Аполлону Степанову за фильм "Силки". Специальный приз от ассоциации кинооператоров Якутии получил Андрей Егоров.

"Наш фестиваль, на мой взгляд, получился очень своевременным, нужным, актуальным, потому что мы, конечно, все знаем и свидетельствуем успех якутского кино, и нам надо работать над тем, чтобы преемственность существовала. Поэтому для этих целей и задач мы создали этот фестиваль - именно для поиска и открытия новых имен. <...> Надеюсь, что участникам понравилось побывать на наших показах, мастер-классах. Мы сделали все возможное, чтобы за эти четыре дня можно было получить много информации", - сказала продюсер, директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Сардана Саввина.

Республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" прошел в Якутии впервые. Было отсмотрено 110 фильмов разных жанров, в финал отобрано 16 фильмов из различных районов Якутии. С 1 по 4 декабря в Якутске состоялся показ фильмов - финалистов фестиваля, прошли мастер-классы ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции гостей фестиваля. Организаторы фестиваля - региональное министерство культуры и духовного развития и кинокомпания "Сахафильм".